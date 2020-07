Regno Unito: consulente sanitario del governo avverte dei rischi per la seconda ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceconsulente governativo in materia di sanità del Regno Unito, Jenny Harries, si è detta molto preoccupata per una seconda ondata di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Harries ha detto che "c'è ancora una lunga strada con il coronavirus" e ha esortato i cittadini britannici ad agire con misure preventive, come la perdita del peso in eccesso. Il viceconsulente sanitario ha anche ricordato l'importanza di lavarsi le mani, mantenere il distanziamento sociale e limitare i contatti. "Il virus è ancora in giro, in cerca di altre persone da contagiare e noi dobbiamo fermarlo. L'obesità è problematica, ed è uno dei temi sui quali dobbiamo agire", ha detto Harries. Il viceconsulente medico ha detto di essere sicura che verrà trovato un vaccino, ma ha aggiunto che è improbabile che ciò avvenga prima dell'anno prossimo. "Io ed i miei colleghi siamo molto preoccupati per una seconda ondata in autunno, perché allo stesso tempo ci saranno persone che presenteranno sintomi che potrebbero confondere – sintomi dell'influenza – e perché quello è il periodo in cui gli ospedali sono pieni", ha aggiunto Harries. (Rel)