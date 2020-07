Energia: Spagna, Iberdrola ottiene finanziamento da 800 milioni per sviluppo energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Iberdrola ha ricevuto 800 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e dall'Istituto di credito ufficiale spagnolo (Ico) per lo sviluppo di oltre 2 mila megaWatt (MW) di energia rinnovabile da impianti eolici e fotovoltaici che permettano di soddisfare il fabbisogno di elettricità di circa un milione di case. Nello specifico, 600 milioni sono stati concessi dalla Boi, mentre 200 milioni dell'Ico con l'obiettivo di promuovere la produzione di energia da fonti non inquinanti. Secondo Iberdrola, le nuove infrastrutture consentiranno la creazione di quasi tremila posti di lavoro diretti durante la fase di costruzione, oltre a quelli che saranno generati in altri settori affini, fino al 2023. "La ripresa verde è un'opportunità perfetta per generare una crescita sostenibile e un'occupazione massiccia in futuro", ha spiegato il presidente dell'azienda, Jose Ignacio Sanchez Galan, aggiungendo che con l'accordo firmato ieri, Iberdrola continuerà nel suo impegno ad accelerare gli investimenti che permettano di generare in Spagna 10 mila MW entro il 2030. (Spm)