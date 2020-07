Lavoro: Filcams Cgil, oggi presidio dei lavoratori contro trasferimenti H&M immediati in negozi fuori provincia Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i pomeriggio i lavoratori del marchio di fast-fashion H&M scendono in piazza a seguito dell’improvvisa comunicazione dell’azienda rispetto alle chiusure del 2020, che ha previsto la mancata riapertura dopo il lockdown di 2 negozi storici su Milano, Lima e Via Torino, vedendo coinvolti 70 lavoratori. Lo comunica in una nota la Filcams Cgil Milano. Il presidio si terrà davanti uffici di H&M in Largo Augusto 7 a Milano. per protestare a seguito dell’intimazione ai lavoratori di trasferimenti immediati presso negozi fuori la provincia di Milano, senza passare per un confronto con le organizzazioni sindacali e senza tenere in considerazione le difficoltà degli stessi lavoratori. "Le organizzazioni sindacali e i lavoratori - si legge nella nota - sono consapevoli che la chiusura di due negozi e le conseguenti ricollocazioni comportano sacrifici, tuttavia riteniamo i trasferimenti intimati dall’azienda pretestuosi poiché ricollocare i lavoratori in alcune località non raggiungibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo a Novara, Vigevano, Ancona, Desenzano,.. ), avendo tuttavia più di altri 10 negozi su Milano e provincia in cui poter ricollocare il personale, denota una evidente strategia dell’impresa di voler non solo mettere in difficoltà i lavoratori, ma anche come ha fatto finora H&M di non voler mettere gli stessi in condizione di poter tornare a svolgere la propria attività dando loro stabilità". (com)