- "Romano Prodi ieri sera a La7 ragionando sul governo italiano, le opportunità offerte dall’Europa, ha detto in sintesi che gli europeisti in Italia devono stare dalla stessa parte. Si riferiva esplicitamente a Forza Italia e a Silvio Berlusconi. Io la penso esattamente come Romano Prodi". Così su Facebook Andrea Marcucci, capogruppo del Partito democratico al Senato. (Rin)