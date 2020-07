Autostrade: Mulè (FI), in tempi normali dichiarazioni Crimi avrebbero significato morte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in un'intervista a "Milano Finanza" ha dichiarato che "si fa giustizia sul giustizialismo che si è infranto sullo Stato di diritto. Glielo avevamo detto in tutti i modi e in tutte le sedi, sia nelle commissioni sia in Aula alla Camera e al Senato. Si trattava - ha spiegato - di un esproprio che avrebbe esposto lo Stato al rischio di contenziosi con Autostrade. Con una revoca o con la caducazione della concessione si rischierebbero conseguenze e a farne le spese sarebbero gli italiani. Loro hanno però voluto proseguire con il populismo e con il giustizialismo. In tempi normali - ha concluso Mulè - le dichiarazioni di Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle, avrebbero significato la morte del governo. Disconosce infatti un atto del governo di cui fa parte con parole perentorie che non lasciano spazio a interpretazioni". (Rin)