Tunisia: il premier Fakhfakh lancia un piano di salvataggio economico con gli aiuti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee principali del piano di salvataggio economico e le principali riforme del governo della Tunisia per affrontare le sfide poste dalla pandemia di Covid19: questi i temi al centro di un incontro in videoconferenza tra il capo del governo Elyes Fakhfakh e i rappresentanti dei principali partner economici internazionali della Tunisia come Banca mondiale (Bm), Fondo monetario internazionale (Fmi), l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), la Banca africana per lo sviluppo (Afdb) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il colloquio è stato dedicato in particolare allo studio e al monitoraggio della cooperazione finanziaria ed economica tra la Tunisia e i suoi diversi partner, data la rafforzata esigenza di finanziamento per la crisi innescata dalla diffusa del nuovo coronavirus. Fakhfakh ha indicato, in questa occasione, che il piano di salvataggio si basa su quattro assi principali: il rilancio dei grandi progetti nazionali bloccati; sostegno alle imprese colpite dalla crisi di Covid-19; sostegno sociale per le categorie vulnerabili; migliorare la governance pubblica e la lotta alla corruzione. Fakhfakh ha sottolineato che le misure urgenti adottate dal governo non influiranno sul bilancio degli investimenti, sottolineando al contempo l'importanza di lavorare per ridurre il debito estero. I vari partner internazionali, si legge in un comunicato del governo tunisino, hanno ribadito il loro impegno a sostenere la Tunisia e hanno espresso la loro disponibilità a contribuire all'attuazione delle riforme e dei progetti socioeconomici previsti. Alla riunione hanno partecipato anche altri membri del governo, nonché il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Oliver Varhelyi, e l'ambasciatore dell'Unione europea a Tunisi, Patrice Bergamini. (Tut)