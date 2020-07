Germania-Paesi Bassi: appello di Dobrindt (Csu) a Rutte per fondo ripresa europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-sociale (Csu) e tra i massimi esponenti del partito tedesco Alexander Dobrindt ha rivolto un appello al primo ministro olandese, Mark Rutte, affinché sostenga il fondo europeo per la ripresa dell'Ue dalla crisi del coronavirus. In particolare, Dobrindt ha chiesto a Rutte di ripensare il proprio rifiuto alle sovvenzioni, che con i prestiti da rimborsare compongo il fondo europeo per la ripresa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Dobrindt ha dichiarato: “Dobbiamo assicurarci di avere nuovamente successo economico in tutta Europa, dobbiamo assicurarci di generare nuovamente crescita in tutta Europa”. L'esponente della Csu ha aggiunto di essere “relativamente certo” che anche i Quattro parsimoniosi “non sfuggiranno a tale logica e non si tireranno indietro”. Il riferimento è Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, gli Stati membri dell'Ue per cui il fondo europeo per la ripresa dovrebbe prevedere esclusivamente prestiti da restituire, senza le sovvenzioni. (segue) (Geb)