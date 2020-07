Germania-Paesi Bassi: appello di Dobrindt (Csu) a Rutte per fondo ripresa europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal riguardo, Dobrindt ha osservato che “è legittimo chiedere come verranno gestiti gli aiuti” dell'Ue. L'esponente della Csu ha quindi osservato che “il controllo sulla gestioni di questi aiuti potrebbe essere un ponte” su cui “anche” i Quattro parsimoniosi “potrebbero passare”. Secondo Dobrindt, è necessario pestare attenzione e garantire che i vuoti di bilancio degli Stati membri beneficiari del fondo per la ripresa dell'Ue non vengano colmati con le risorse messe a disposizione. Gli aiuti devono, infatti, essere investiti nelle attività di ricerca e sviluppo, nell'occupazione e nelle tecnologie del futuro. È questo il compito degli aiuti dell'Ue contro la crisi del coronavirus e “non prolungare i vecchi problemi di bilancio”, ha concluso Dobrindt. Nella serata di oggi, Rutte sarà a Berlino per un pranzo di lavoro con il cancelliere tedesco Angela Merkel, dedicato a discutere di questioni europee, tra cui il fondo per la ripresa. (Geb)