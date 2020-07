Guerra fredda: dopo il Canada anche l'Australia cancella l'accordo di estradizione con Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia ha sospeso l'accordo di estradizione con Hong Kong in risposta all'imposizione di Pechino della nuova legge sulla sicurezza nazionale e ha avvertito i suoi cittadini di riconsiderare la loro permanenza nella città. Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha affermato che la decisione di sospendere il patto di estradizione è stata presa perché la legge sulla sicurezza "costituisce un cambiamento fondamentale delle circostanze" nella Regione amministrativa speciale cinese. Ha anche annunciato che Canberra prolungherà di cinque anni i visti di circa diecimila cittadini di Hong Kong che vivono nel paese. "Ci saranno cittadini di Hong Kong che potranno cercare di trasferirsi altrove, iniziare una nuova vita altrove", ha detto Morrison. Gli studenti di Hong Kong che si sono laureati in Australia avranno l'opportunità di rimanere per cinque anni e fare domanda di residenza permanente dopo tale periodo.Il 3 luglio scorso anche il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne, ha reso noto che il governo del Canada ha sospeso l'accordo di estradizione in vigore con Hong Kong, esprimendo "grave preoccupazione" per l'approvazione della legge e per il suo testo. "Questo processo dimostra il mancato riguardo verso la Legge di base di Hong Kong e l'alto grado di autonomia promessa alla regione speciale nel quadro del principio 'Un paese, due sistemi'", ha osservato Champagne. Il capo della diplomazia di Ottawa ha anche annunciato che il governo canadese annullerà i trattamenti speciali riservati alle esportazioni verso Hong Kong, che d'ora in avanti saranno soggette alle stesse condizioni di quelle dirette verso la Cina continentale. Inoltre, il premier canadese Justin Trudeau ha dichiarato alla stampa che d'ora in poi il governo vieterà l'esportazione di prodotti sensibili dal punto di vista militare verso Hong Kong. Anche le autorità di Hong Kong hanno espresso delusione in merito alla decisione del governo del Canada di sospendere l'accordo di estradizione in vigore tra le due parti.Nella serata di ieri, il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha avuto colloqui telefonici con gli omologhi statunitensi, australiani, neozelandesi e canadesi riguardo a Hong Kong. Secondo quanto comunicato tramite Twitter dallo stesso Raab, i ministri degli Esteri hanno discusso della nuova legge di sicurezza nazionale introdotta da Pechino, e dei rischi che questa comporta per i diritti e le libertà basilari garantite dalla Dichiarazione congiunta. "La Cina deve mantenere le promesse fatte a Hong Kong", ha scritto Raab. La legge della Repubblica Popolare Cinese sulla salvaguardia della sicurezza nazionale nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong è stata approvata all'unanimità nella 20ma sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo, la massima legislatura cinese, ed è entrata in vigore alle 23 (ora locale) del 30 giugno, dopo la promulgazione da parte del Consiglio legislativo di Hong Kong. (Res)