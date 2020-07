Imprese: da Banca Mps finanziamento di 20 milioni per Bricofer con garanzia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Banca Monte dei Paschi di Siena ha erogato a favore della società Bricofer Group un finanziamento di 20 milioni di euro assistito da garanzia Sace, nell'ambito del programma Garanzia Italia. Lo riferisce un comunicato. L'operazione strutturata con una durata di 70 mesi, consentirà alla società di fronteggiare l'incremento della necessità di circolante, data l'improvvisa interruzione dell'attività dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19, e permetterà di promuovere progetti di sviluppo del Gruppo per l'ampliamento, la diversificazione e l'innovazione tecnologica della rete vendita. Bricofer, icona italiana del fai da te, nasce nel 1979 quando Aldo Pulcinelli apre un piccolo negozio di ferramenta a Roma. Dopo un decennio di attività, grazie all'intuizione di uno dei figli del fondatore, viene creata e sviluppata una rete distributiva propria formata da punti vendita a gestione diretta e punti vendita in franchising. Nasce così una nuova realtà che si impone rapidamente sul mercato e si rivela ben presto una formula di successo che, da oltre un ventennio, ha consentito al Gruppo di affermarsi come il più grande network completamente italiano del bricolage. "Il finanziamento servirà per proseguire anche in questa situazione straordinaria - riporta Massimo Pulcinelli, Presidente del Gruppo Bricofer- e grazie al prezioso supporto di Banca Monte dei Paschi di Siena sarà possibile dare un nuovo slancio alle nostre attività e proseguire nel piano industriale e di innovazione già intrapresi nello scorso anno, consolidando così ulteriormente il nostro brand nel mercato italiano".