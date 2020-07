Imprese: da Banca Mps finanziamento di 20 milioni per Bricofer con garanzia di Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il perfezionamento di quest’operazione ci rende particolarmente orgogliosi perché, soprattutto in questa fase di emergenza, vogliamo supportare concretamente il tessuto economico nazionale - ha affermato Giampiero Bergami, Vice direttore generale e Chief Commercial Officer di Banca Mps -. Questo finanziamento sostiene i progetti di una realtà imprenditoriale totalmente italiana, dinamica e innovativa, confermando l’attenzione di Banca Mps per lo sviluppo e la crescita del territorio.” “Questa operazione è un ulteriore passo nel percorso che ci vede con Garanzia Italia al fianco delle aziende italiane con l’obiettivo di supportarle sul fronte della liquidità necessaria a superare questo momento complesso – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Market di Sace -. Insieme al sistema bancario, qui rappresentato da Mps, siamo pronti a fare sempre di più per la competitività delle aziende italiane che, come Bricofer, contribuiscono ogni giorno alla crescita economica del Paese”. (Com)