Coronavirus: nessun passeggero del Bangladesh da voli in arrivo a Fiumicino

- Dai voli internazionali e con scalo previsti oggi in arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, tre in totale, non sarebbero previsti passeggeri di origine bengalese. E' quanto apprende "Agenzia Nova". Già ieri l'Enac, con un apposito notam, aveva invitato i vettori a non imbarcare passeggeri originari del Bangladesh su voli diretti in Italia. E' già atterrato alle 6.30 il primo volo di Qatar Airways, alle 6.30, pare senza nessun passeggero con passaporto bengalese. Il secondo dovrebbe atterrare alle 13.20. E' previsto, inoltre un volo da Delhi, ma anche quello, contrariamente da quanto previsto precedentemente, non trasporterebbe passeggeri provenienti dal Bangladesh. Ieri pomeriggio sono stati respinti 125 bengalesi arrivati con un volo Qatar. I voli previsti per oggi sono tenuti sotto stretto controllo sanitario. (Rer)