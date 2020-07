Roma: Celli (RtR), su parco Valli bugie a 5stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul parco della Valli bugie a cinque stelle. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "In un video pubblicato su facebook un autorevole esponente della maggioranza M5s in Campidoglio - spiega - mostra i lavori in corso sull'area del parco, per anni solo un cantiere della vicina stazione Conca d'Oro e poi abbandonato. Peccato che su quegli spazi siano al lavoro gli operai di un progetto voluto, pensato e finanziato dal Municipio IV. E' solo ed esclusivamente grazie alla capacità amministrativa della presidenza Caudo di centro sinistra che si è arrivati a redarre il progetto di un parco di quattro ettari, con un'arena dove svolgere eventi di teatro, cultura e musica per i romani. Di quell'area il Campidoglio non sapeva che farsene e infatti l'ha ceduta com'era (senza progetti e in stato di abbandono) al Municipio. Una scelta che per fortuna ha decentrato funzioni a chi è in grado di portarle a termine. E' questo il volto della città che vogliamo, lontano da beghe, divisioni, assenza di strategie che hanno paralizzato Roma e invece capace di progettare il suo futuro, di valorizzare i beni comuni perché tutti i cittadini ne traggano benefici. Questo è il buon governo che si contrappone a uno stile comunicativo predatorio e volutamente di parte della maggioranza M5s".(Com)