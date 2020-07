Decreto Rilancio: FI, ok a odg Baldelli per destinare 40 milioni risparmi Camera a zone terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Baldelli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, parla di "una buona notizia" e su Twitter spiega: "La proposta di Forza Italia, a mia prima firma, sottoscritta e condivisa da tutti i partiti, è stata accolta: 40 milioni di euro risparmiati nell'ultimo anno da Montecitorio andranno alle zone colpite dal Terremoto. Non lo abbiamo promesso. Lo abbiamo fatto. Il terremoto nel nostro Paese - ha affermato lo stesso Baldelli, intervenendo in Aula - è una ferita ancora aperta. La Camera ha voluto mantenere un filo di dialogo e di collaborazione con le zone colpite che dura ormai da quattro anni e per questo ringrazio l'Ufficio di presidenza e tutte le forze politiche". (Rin)