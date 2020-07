Africa: Centro prevenzione Ua sollecita più test e prevenzione, pandemia di Covid-19 sta accelerando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi africani hanno urgente bisogno di aumentare i test sul coronavirus e l'uso di mascherine facciali dal momento che la pandemia sta accelerando in tutto il continente, avendo superato i 500 mila casi. È l’appello lanciato dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), John Nkengasong, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina ad Addis Abeba. “La pandemia sta guadagnando pieno slancio. Dobbiamo adottare un approccio aggressivo e audace: mascherine facciali, accelerare i test, tracciare i casi, rafforzare la risposta delle comunità. Ciò salverà vite e salverà l'economia”, ha aggiunto su Twitter il direttore del centro supportato dall'Unione africana. Nel frattempo il numero di casi in Africa ha raggiunto quota 512.039 con 11.915 decessi. In soli cinque paesi, ha sottolineato Nkengasong, si registrano il 71 per cento dei casi totali: Sudafrica, Egitto, Nigeria, Ghana e Algeria.(Res)