Ue: Conftrasporto accoglie con soddisfazione l'approvazione del Pacchetto mobilità

- Conftrasporto accoglie con soddisfazione l'approvazione del Pacchetto mobilità, arrivata nella notte, da parte del Parlamento europeo. "Dopo anni di intensa attività, finalmente il Parlamento europeo ha approvato le norme che accolgono alcune delle proposte avanzate da Conftrasporto-Confcommercio, sulle quali la Confederazione nazionale dei trasporti e della logistica ha lavorato per molto tempo. Comprensibile, quindi, la soddisfazione con la quale accoglie la notizia", si legge in un comunicato stampa. “Ringrazio tutte forze politiche che hanno sostenuto unanimemente le proposte di Conftrasporto”, riferisce il vicepresidente Paolo Uggè. Le nuove norme riguardano principalmente l’armonizzazione dei salari, la flessibilità degli orari dei conducenti, prevedendo più riposi, e il rispetto delle regole fondamentali della concorrenza. Per quanto riguarda gli autisti, cambierà quanto previsto in precedenza per il loro distacco trans-nazionale e sui tempi di guida e di riposo. Le aziende di autotrasporto dovranno organizzare i viaggi in modo che gli autisti nel trasporto internazionale di merci possano tornare a casa a intervalli regolari (ogni tre o quattro settimane a seconda dell'orario di lavoro). Il riposo settimanale regolare non potrà essere svolto nella cabina del camion in tutto il territorio comunitario e a certe condizioni l'azienda dovrà pagare le spese di alloggio dell’autista. (segue) (Com)