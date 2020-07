Sud Sudan: Unhcr su anniversaio indipendenza, consolidare gli sforzi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nove anni da quando il Sud Sudan ha ottenuto l'indipendenza divenendo la più giovane nazione al mondo, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) rivolge un appello ai leader del Paese affinché rinvigoriscano gli sforzi volti a stabilire una pace duratura e a porre fine all'esodo di più vaste proporzioni di tutto il continente africano. “È di fondamentale importanza che il Sud Sudan continui sulla strada che porta a una pace duratura”, ha dichiarato Filippo Grandi, Alto commissario Onu per i rifugiati. “Dopo anni di conflitto, il popolo sud sudanese merita una possibilità di fare ritorno alla propria terra, vivere in condizioni sicure nelle proprie comunità e investire energie affinché tutti possano ricostruire le proprie vite e perseguire con successo i propri obiettivi”, ha aggiunto. Dall’indipendenza del Sud Sudan, si legge in una nota dell’agenzia, sono stati compiuti progressi notevoli che meritano di essere riconosciuti, tra cui l'accordo rivitalizzato relativo alla risoluzione del conflitto, siglato nel 2018, e la formazione di un governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato avvenuta nel febbraio 2020. (segue) (Com)