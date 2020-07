Sud Sudan: Unhcr su anniversaio indipendenza, consolidare gli sforzi di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Sudan, inoltre, ha mostrato dedizione encomiabile nell'accogliere persone in fuga da guerre e persecuzioni, anche durante la pandemia da Covid-19, quando centinaia di rifugiati sono arrivati nel Paese da Sudan, Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Repubblica Centrafricana (Rca). In tal senso, prosegue la nota, la firma della Convenzione di Kampala che impegna il Paese a difendere i diritti e le tutele degli sfollati interni rappresenta un'altra pietra miliare a favore. Tuttavia, le crescenti violenze registrate nel 2020, in particolare nelle regioni del Jonglei e dell'Equatoria centrale, minacciano di destabilizzare questi progressi così duramente conseguiti. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate sfollate e centinaia hanno perso la vita. Donne e minori, in particolare, hanno subito le conseguenze della crisi. Si continuano a registrare casi diffusi di violenza sessuale, nonché rapimenti e distruzione di proprietà. Mai come ora, in una fase in cui l'impatto dei combattimenti è aggravato ulteriormente dalla diffusione del Covid-19, è necessario porre fine alle violenze con urgenza. (segue) (Com)