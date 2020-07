Sud Sudan: Unhcr su anniversaio indipendenza, consolidare gli sforzi di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni agli spostamenti imposte dal confinamento – prosegue Unhcr – stanno ostacolando le possibilità delle organizzazioni umanitarie di garantire aiuti. L'Unhcr e i partner sono sul campo e stanno assicurando kit di emergenza e alloggi temporanei, intensificando, allo stesso tempo, le attività di coinvolgimento delle comunità sfollate nella risposta al Covid-19 sul territorio. L'Unhcr si appella a tutte le parti in conflitto affinché impongano con urgenza il cessate il fuoco, in particolare poiché si prevede che la pandemia raggiungerà il picco nei prossimi mesi. È necessario profondere ogni possibile sforzo per contenere la diffusione del virus, garantendo, allo stesso tempo, supporto al sistema sanitario del Paese, reso inadeguato da anni di conflitto, affinché possa far fronte alle criticità imminenti. L'Unhcr continuerà ad assicurare solidarietà al popolo del Sud Sudan e a sostenere il governo nella risposta alle esigenze umanitarie e nello sviluppo delle capacità, anche in relazione alla pandemia. (Com)