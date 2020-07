Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie Onu accolgono con favore gli ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati ed esortano ad azioni e solidarietà ulteriori Secondo quanto si legge in un comunicato, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (unhcr), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), ieri hanno accolto con favore gli ultimi ricollocamenti dalla Grecia al Portogallo e alla Finlandia di 49 minori migranti e non accompagnati. Ventiquattro minori richiedenti asilo non accompagnati sono partiti dalla Grecia e arrivati in condizioni sicure in Finlandia ieri pomeriggio. Martedì, 25 minori non accompagnati erano arrivati sani e salvi in Portogallo. Tutti sono arrivati a destinazione in buona salute. I 49 minori avevano vissuto per diversi mesi nei sovraffollati centri di accoglienza e identificazione delle isole di Lesbo, Samo, Chio e Cos. (segue) (Com)