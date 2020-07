Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mehrang, 16 anni, afgano, si è trattato del primo viaggio in aereo della sua vita. "Sono emozionatissimo", ha affermato prima dell'imbarco, ad Atene. "Non so molto del Portogallo, ma sono ottimista su questo mio nuovo inizio. Non vedo l'ora di arrivare e andare a scuola. So che imparare la lingua è importante. In futuro, spero di poter andare all'università. Voglio diventare psicologo e comunicare con gli altri. Ho preso questa decisione quando ero nel mio Paese e sono sicuro di voler intraprendere questa strada", ha affermato. Il viaggio aereo con cui i minori hanno lasciato la Grecia è avvenuto nell'ambito di un progetto di ricollocamento supportato e finanziato dalla Commissione Europea. L'obiettivo è quello di ricollocare dalla Grecia ad altri Stati europei partecipanti circa 3.300 persone, di cui 1.600 minori separati e non accompagnati, o altri beneficiari vulnerabili. (segue) (Com)