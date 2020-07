Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo prevede di accogliere dalla Grecia un totale di 500 minori non accompagnati, mentre la Finlandia ha assunto l'impegno di ricollocare da Grecia, Malta e Cipro fino a 175 minori non accompagnati e altri richiedenti asilo vulnerabili. Le tre agenzie dell'Onu hanno accolto questi ultimi arrivi come un'incoraggiante continuazione di un progetto di ricollocamento che, ad oggi, ha permesso a 65 minori non accompagnati di essere trasferiti in Germania e in Lussemburgo tra i mesi di aprile e giugno. "Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma l'implementazione dei ricollocamenti è destinata a subire un'accelerazione grazie a questo sforzo di cooperazione tra Grecia, Stati europei, agenzie Onu e Commissione Europea", ha dichiarato Ola Henrikson, direttore regionale dell'Oim per i Paesi See, Ue e Nato. "Il ricollocamento costituisce un efficace atto di umana solidarietà che funziona. Funziona per i minori più vulnerabili e per tutte le persone in stato di necessità, così come per la Grecia e per altri Stati europei". (segue) (Com)