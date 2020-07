Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davvero lieti di vedere gli impegni assunti dagli Stati dell'Ue tradursi in azioni concrete. È la prova del fatto che la solidarietà europea può essere efficace. Tali sforzi collettivi volti a trovare soluzioni devono continuare ed essere rafforzati", ha dichiarato Pascale Moreau, direttrice dell'Ufficio dell'Unhcr per l'Europa. "In Grecia ci sono ancora centinaia di minori rifugiati non accompagnati in condizioni disperate e non sicure. Assicurarne il futuro e il benessere dovrebbe costituire un obiettivo comune". "L'Europa offre a questi minori l'opportunità di iniziare una nuova vita", ha dichiarato Afshan Khan, direttrice regionale Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale e coordinatrice speciale per la risposta alla crisi di rifugiati e migranti in Europa. "Grazie a un'assistenza sanitaria adeguata e ad opportunità di apprendere e acquisire nuove competenze, nonché all'amore e al sostegno di famiglie e comunità dei Paesi di accoglienza, possono finalmente perseguire la realizzazione dei propri sogni. Possiamo e dobbiamo agire più velocemente per i bambini restanti che necessitano ancora di aiuto". (segue) (Com)