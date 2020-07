Migranti: agenzie Onu, positivi ultimi ricollocamenti dalla Grecia di minori non accompagnati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricollocamenti sono stati organizzati dai governi di Portogallo, Finlandia e Grecia, e coordinati dalla Commissione Europea col supporto di Oim, Unhcr, Unicef ed Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo). A oggi, sono 11 gli Stati membri dell'Ue che partecipano allo schema. Altri trasferimenti saranno effettuati nelle prossime settimane e avranno per destinazione Belgio, Francia, Germania, Lituania e Slovenia. A inizio luglio, in Grecia si registravano quasi 4.700 minori separati e non accompagnati che necessitavano con urgenza di soluzioni durature, tra cui procedure di registrazione accelerate, ricongiungimento familiare e ricollocamento. Tra questi, oltre 1.100 sono esposti a gravi rischi, tra i quali sfruttamento e violenza, e devono far fronte a condizioni di vita precarie nei sovraffollati centri di accoglienza e identificazione delle isole Egee. (Com)