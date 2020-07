Libia: Lamorgese, procedere con corridori umanitari a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha scritto qualche giorno fa al collega degli Esteri, Luigi Di Maio, il quale "prontamente ha risposto positivamente sull'esigenza di procedere ai corridori umanitari a livello europeo per liberare campi di detenzione in Libia". Lo ha detto quest'oggi la stessa Lamorgese ospite della trasmissione "Agorà Estate" su Rai3. Si tratta di un "argomento già affrontato e che cercheremo di portare avanti in questo semestre di Consiglio europeo a presidenza tedesco e spero che possa dare segnali concreti di vicinanza dell'Europa su questi temi. L'Italia e altri paesi a ridosso delle coste - ha concluso la titolare del Viminale - non posso essere lasciati soli. E' un segnale che stiamo mandando all’Europa".(Rin)