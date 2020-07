Napoli: diciottenne incensurato ucciso a Casoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 22 di ieri sera a Casoria (Na) Antimo Giarnieri, diciottenne originario di Aversa (Ce), è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre era in compagnia di alcuni amici. Il giovane è morto durante la corsa all'ospedale San Giovanni Bosco mentre un amico che era con lui è rimasto ferito al fianco, attualmente ricoverato non sarebbe in pericolo di vita. 7 i bossoli calibro 7,65 rinvenuti sul luogo dell'agguato. Ancora ignoti i motivi che avrebbero condotto alla morte il 18enne incensurato. A svolgere i rilievi il nucleo investigativo di Castello di Cisterna con la sezione operativa di Casoria. (Ren)