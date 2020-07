Polonia: ministro Difesa, Fort Trump non è a rischio in caso di vittoria di Biden a presidenziali Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tusk ha scritto su Twitter nei giorni scorsi che se il presidente statunitense Donald Trump non dovesse essere rieletto a novembre, la Polonia sarebbe a rischio di isolamento internazionale, non solo in Europa. Il presidente del Partito popolare europeo ed ex premier polacco Donald Tusk considera la questione "la scommessa del secondo turno delle elezioni presidenziali" polacche del 12 luglio prossimo. Tusk ha scritto di aver sempre "creduto negli ideali repubblicani e nella grandezza dell'America" e che "da anticomunista" ha sempre considerato Ronald Reagan un suo eroe. L'ex presidente del Consiglio europeo ha spiegato però di aver anche "conosciuto Donald Trump molto bene" e che per queste ragioni si augura una vittoria del candidato democratico Joe Biden alle elezioni di novembre. Tusk si è detto tuttavia preoccupato dalle conseguenze per la Polonia, stante il legame singolare dell'attuale maggioranza di governo polacca con Trump. Tusk si è domandato infine come potrà chiamarsi il cosiddetto "Fort Trump", una base militare Usa permanente in Polonia, se alle elezioni presidenziali di novembre l'attuale capo dello Stato dovesse perdere le elezioni. (Vap)