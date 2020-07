Nuove proteste in Serbia contro le misure anti-Covid: feriti 19 agenti e 17 dimostranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19 gli agenti di polizia e 17 i dimostranti che hanno avuto bisogno di cure mediche nella notte a causa delle proteste scoppiate ieri per il secondo giorno consecutivo a Belgrado. Lo ha detto oggi la dottoressa Ivana Stefanovic del Pronto soccorso della capitale serba, ospite dell'emittente "Rts". La protesta ieri si è estesa a diverse città della Serbia contro le nuove misure restrittive annunciate dai vertici politici per l'aumentata diffusione del coronavirus. Le manifestazioni si sono tenute a Belgrado, Novi Sad, Nis, Kragujevac e Jagodina nonostante l'appello del presidente Aleksandar Vucic a non prendere parte alle dimostrazioni per non diffondere ulteriormente il virus. Hanno preso parte alla manifestazione a Belgrado anche alcuni leader dell'opposizione, che la sera precedente erano stati cacciati dai dimostranti. Secondo l'emittente "N1", il leader del Movimento cittadino, Srdjan Trifunovic, e quello del movimento Dveri, Bosko Obradovic, sono rimasti feriti ieri sera in alcuni scontri.Secondo un altro leader dell'opposizione, Dragan Djilas, le autorità al potere "hanno spedito degli hooligans" per attaccare fisicamente i leader d'opposizione presenti alle dimostrazioni. "E' vero che le autorità hanno inviato una squadra di hooligans con l'obiettivo di attaccare i leader dell'opposizione. Abbiamo anche dei testimoni che li hanno sentiti. Ci aspettiamo tutto questo e siamo pronti anche a cose peggiori nella lotta che non abbandoneremo", ha scritto Djilas su Twitter. Nella serata del 7 luglio sono scoppiate le prime violente proteste davanti al parlamento di Belgrado subito dopo l'annuncio da parte del presidente Vucic di una reintroduzione del coprifuoco nel fine settimana. I cittadini intervistati da alcune emittenti locali hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco da imporre alla cittadinanza.I manifestanti sono riusciti il 7 luglio a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a entrare nella sede del parlamento. La polizia, dopo avere respinto fuori i dimostranti, ha lanciato almeno una ventina di lacrimogeni. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contundenti contro le forze di polizia, mentre gli stessi agenti sono stati filmati mentre percuotevano con manganelli alcuni dimostranti e persino alcuni cittadini che erano seduti su una panchina e non stavano partecipando ai disordini. La Procura e il Difensore civico hanno oggi avviato delle indagini separate sulla base di due denunce per abusi e torture dopo la diffusione del video che mostra i poliziotti picchiare con i manganelli i cittadini seduti sulla panchina. Il direttore della polizia, Vladimir Rebic, ha dichiarato ieri che le forze dell'ordine hanno reagito in modo "estremamente moderato" alle proteste. Solidarietà agli agenti è stata espressa anche dal ministro dell'Interno, Nebojsa Stefanovic.Le autorità serbe "riusciranno a scongiurare la violenza e l'anarchia" nel paese, ha dichiarato la premier della Serbia, Ana Brnabic, ospite ieri sera dell'emittente "Pink". Brnabic ha osservato che queste sono le proteste "più violente" viste finora nel paese, ma "non ci sarà anarchia". "Domani avremo una riunione dell'Unità di crisi e proseguiremo a lottare contro il virus e tutelare gli operatori sanitari", ha detto la premier. Le proteste tenute il 7 luglio a Belgrado sono state "la violenza politica più brutale degli ultimi anni": lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa straordinaria tenuta ieri nella capitale serba. Secondo Vucic alcune "persone di orientamento di destra" hanno attaccato la sede del parlamento e si sono mescolate alla protesta, dove "all'inizio c'erano anche persone che pensavano di essere lì a causa del coronavirus". Lo Stato, ha proseguito Vucic, "ha pienamente rispettato la libertà di riunione, la libertà di manifestazione, la libertà di espressione" e non ha mai messo in alcun modo in pericolo questi diritti. La protesta del 7 luglio, ha aggiunto ieri Vucic, era illegale in quanto non annunciata da nessuno alle autorità competenti. Secondo il capo dello Stato, infine, ci sarebbero state anche delle ingerenze da parte di "servizi di sicurezza stranieri". (Res)