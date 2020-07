Milano: tentato omicidio per movente passionale, la Polizia arresta tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti di P.F. 19enne e D.A. 23enne, entrambi italiani, e di H.E. 23enne rumeno, resisi responsabili a vario titolo di tentato omicidio, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti all'offesa e maltrattamenti in famiglia. Intorno alle ore 21,00 del 15 giugno scorso, veniva segnalato da una donna al 112 NUE il ferimento di un giovane in via Quinto Romano. Quest'ultimo, un 29enne italiano con precedenti, era stato poco prima aggredito da due soggetti, uno dei quali lo feriva gravemente con un'arma bianca, attingendolo al fianco, e procurandogli una lesione al diaframma ed alla milza. Sul posto giungevano le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed il personale del 118 che trasportava il ferito in ospedale. Nei giorni seguenti gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno dato inizio ad una complessa attività di indagine e, sulla base dei primi elementi raccolti, hanno iniziato a ricostruire la dinamica dei fatti per individuare i responsabili del grave gesto. Le indagini si sono dimostrate fin dall'inizio molto complesse, soprattutto per la mancanza di collaborazione sia da parte della stessa vittima che dei suoi familiari, ma i poliziotti sono stati comunque in grado di ricostruire, tassello dopo tassello, la dinamica di quanto accaduto. (segue) (Com)