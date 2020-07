Milano: tentato omicidio per movente passionale, la Polizia arresta tre persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inquadrata la rete di frequentazioni e il trascorso della vittima, l'attenzione degli investigatori si è focalizzata su tre soggetti, tutti noti alle Forze dell'Ordine per precedenti connessi allo spaccio di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. Si è accertato che uno dei tre aggressori, un 23enne romeno, è l'fidanzato dell'attuale compagna del 29enne che ha subito l'aggressione e che quest'ultima, lo scorso maggio, era stata vittima di aggressione da parte del cittadino romeno, che ha iniziato a perseguitare lei e l'attuale compagno. Nel pomeriggio del 15 giugno, al termine l'ennesima scena di gelosia, il 23enne romeno ha organizzato una spedizione punitiva facendo contattare con una scusa la vittima dal suo complice, il 23enne italiano, fissando un incontro nei pressi della sua abitazione in via Quinto Romano. All'appuntamento si è presentato il 23enne romeno e il 19enne italiano; il primo ha colpito con un pugno in volto la vittima, il secondo gli ha sferrato un fendente al fianco, lasciandolo sanguinante sul posto, per poi allontanarsi entrambi, col terzo complice rimasto in disparte, a bordo di un autobus di linea. (segue) (Com)