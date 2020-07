Milano: tentato omicidio per movente passionale, la Polizia arresta tre persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essere così risaliti al movente passionale, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno ricostruito l'ipotetico percorso effettuato dagli aggressori e, sulla base di alcune testimonianze, hanno visionato le immagini delle telecamere poste all'interno del bus utilizzato dagli aggressori. L'analisi svolta ha così consentito di accertare all'interno del mezzo pubblico, la presenza di tutti e tre i sospettati. Supportati anche da attività tecniche, gli investigatori hanno riscontrato concreti elementi circa il loro coinvolgimento nel grave evento delittuoso; elementi che hanno consentito, quindi, all'A.G. competente di emettere nei confronti delle tre persone un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi in concorso, mentre per il solo rumeno un ulteriore misura restrittiva per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna. L'attività è stata effettuata in collaborazione con la Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di San Severo dove il 19enne italiano si trovava al momento della cattura. (Com)