Sicurezza: Lamorgese, non escludo chiusura decreti in tempi rapidi

- Sui decreti Sicurezza "i tempi del provvedimento sono quelli delle attività parlamentari ma non escludo di chiudere il testo in tempi brevi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ad "Agorà Estate" su Rai 3. "Stiamo lavorando per chiudere il testo in tempi brevi, oggi è la terza riunione", ha spiegato la titolare del Viminale. "Mi sembra che ci sia convergenza, abbiamo fatto passi in avanti. Su provvedimenti complessi c’è la discussione ma poi c'è sempre un punto di contatto, di mediazione. Io credo che arriveremo in tempi breve alle modifiche in materia di immigrazione", ha concluso il ministro.(Rin)