Le regole sul distanziamento in classe? Esistevano prima del Covid. Fioramonti tira fuori la normativa abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una normativa all'avanguardia sugli spazi vitali minimi nelle aule scolastiche esiste dal 1975. Si tratta del Dm 18.12.1975, il quale prevede che, per garantire condizioni igieniche e sanitarie compatibili con l'attività didattica, si applicano standard minimi di superficie prestabiliti. E' quanto rileva in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, deputato del Gruppo Misto ed ex ministro dell'Istruzione. "In questi giorni - spiega l'ex titolare del Miur -si è tornato a parlare di distanziamento a scuola. Come mantenere un metro di distanza tra gli studenti? Tale distanza si deve intendere statica (quando seduti ai banchi) o anche dinamica (quando gli studenti si muovono)? E forse ritorna l'uso delle mascherine quando gli studenti non sono al banco, nonostante i problemi di respirazione che ciò potrebbe comportare".Il Dm del 1975 stabilisce che alla scuola dell'infanzia il rapporto mq/alunno sia di 1,80, alla primaria 1,80, alla secondaria di primo grado 1,80, alla secondaria secondaria di secondo grado 1,96. "Un metro di distanza, come richiesto dal Comitato Tecnico Scientifico - prosegue Fioramonti - equivale a circa mq/alunno 0,8, cioè molto meno di quanto sarebbe già dovuto essere previsto dai parametri tecnici del Ministero". E aggiunge: "Se avessimo applicato le norme esistenti, invece di disattenderle ed abrogarle per ammassare sempre più studenti nelle aule, oggi avremmo delle aule già idonee al distanziamento da Covid-19. E forse non avremmo neanche dovuto chiudere le scuole per così a lungo". (Rin)