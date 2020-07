Fase 3: Boccalini (TaxiBlu), a Milano turismo di prossimità, bene anche per categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In queste ore si parla con insistenza del progetto che vede tra i suoi promotori anche il Comune di Milano che mira a far ripartire in città almeno il turismo di prossimità. Un progetto che non conosco nei dettagli, se non quelli diffusi dalla stampa, ma che se servirà a riportare in tempi brevi una parte di turismo a Milano è senza dubbio ben accetto". Lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. "Ricordavo proprio pochi giorni fa - ha aggiunto - come negli ultimi anni Milano e molti lavoratori come noi del servizio Taxi avevano trovato giovamento da questa relativamente nuova vocazione turistica della città, esplosa soprattutto dopo l’Expo del 2015 e l’attuale situazione ha ovviamente dato un brutto colpo alla categoria dei trasporti tutta, noi compresi. Bene - ha concluso Boccalini - quindi i progetti che sapranno rilanciare il turismo in città e perché no che magari sapranno coinvolgere anche gli operatori legati al comparto e ai trasporti come noi. Mai come oggi c’ è bisogno di fare squadra per ripartire e far ripartire la città”. (com)