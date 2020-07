Iraq: presidente Salih, la Turchia interrompa violazioni militari del territorio nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 giugno, le forze armate turche hanno annunciato l'avvio dell'operazione aerea "Artiglio d'aquila" nelle regioni settentrionali dell'Iraq tramite attacchi aerei contro nascondigli del Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk), ritenuto da Ankara organizzazione terroristica. Il 17 giugno, un'ulteriore operazione di terra è stata lanciata con il nome "Artiglio di tigre", consistente nel dispiegamento di truppe di terra nella regione di Haftanin, sempre nel nord dell'Iraq. Alle attività turche, negli scorsi giorni si sono aggiunti bombardamenti iraniani nel distretto di Haji Omaran, appartenente alla provincia curdo-irachena di Erbil e confinante con l’Iran. Secondo fonti vicine alle Guardie della rivoluzione iraniane citati dal portale curdo-iracheno "Rudaw", Ankara e Teheran avrebbero deciso di unire le forze per combattere insieme ciò che definiscono “terrorismo” transfrontaliero nella regione curda. Le attività militari turche in Iraq hanno destato lo sdegno sia di vari paesi arabi che della Lega araba stessa, che lo ha definiti come violazioni della sovranità di Baghdad. Il 18 giugno, il ministero degli Esteri di Baghdad ha convocato gli ambasciatori di Iran e Turchia in Iraq, Iraj Masjedi e Fatih Yildiz. Per quest'ultimo si tratta della seconda convocazione nel giro di una settimana. Le autorità di Baghdad hanno chiesto sia ad Ankara che a Teheran di terminare le operazioni militare sul territorio iracheno e di rispettarne sovranità e integrità. (Res)