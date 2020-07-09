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وزير الخارجية الإيطالي يطالب بوقف نقل الأسلحة إلى ليبيا واستئناف الحوار السياسي

روما, 09 lug 10:09 - (Agenzia Nova) - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوضع في ليبيا لا يزال قلقًا للغاية، موضحاً أن التوازن غير المستقر هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية في السنوات العشر الأخيرة وآخرها الهجوم العسكري على طرابلس في 4 أبريل 2019.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر وزاري نظمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه وجه دعوة لضبط النفس والاعتدال لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس، مشيراً إلى ضرورة توجيه نفس الرسالة إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وطالب دي مايو بوقف كل التدخلات الأجنبية في انتهاك للحظر، داعياً جميع البلدان إلى وقف عمليات نقل الأسلحة والتعاون من خلال طريقة مخلصة.

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة وإعادة التنشيط السريع لإنتاج النفط وتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة. (نوفا)
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