Regno Unito: agente lamenta "visione distorta" della polizia da parte dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agente di polizia britannico che è stato attaccato da un gruppo di cittadini a Londra lo scorso mese ha criticato la "visione distorta" che la società ha delle forze di sicurezza. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". L'agente è stato attaccato il 10 di giugno da un gruppo di persone ad Hackney, nella parte est di Londra. Tra i membri della folla c'era un ragazzo di 13 anni che ha fotografato la scena e successivamente colpito l'agente in testa urlando "Black Lives Matter". Interrogato in tribunale, il ragazzo ha dichiarato di aver pensato che l'operazione degli agenti ad Hackney fosse un caso di violenza da parte della polizia, e di essere intervenuto per quel motivo. Andrew MacPherson, l'agente ferito nell'incidente, ha espresso le sue considerazioni a circa un mese dall'accaduto. "E' triste che la società abbia una visione così distorta della polizia. Gli agenti sono giudicati in base ad un incidente su migliaia. Se avessi reagito in modo differente, sono certo che sarei stato chiamato 'poliziotto razzista'", ha detto MacPherson in tribunale. L'altro agente presente sulla scena ad Hackney ha detto di essere stato definito razzista e malvagio dalla folla. "Stavo cercando di aiutare il mio collega per terra, ma loro urlavano 'Black Lives Matter'. Penso che a volte lo slogan possa essere utilizzato per giustificare azioni sbagliate", ha detto il secondo agente. (Rel)