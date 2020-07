Egitto: inflazione aumentata al 5,6 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione media annua nelle aree urbane dell’Egitto è salita al 5,6 per cento a giugno dal 4,7 per cento registrato a maggio. Lo ha reso noto l’agenzia statistica del paese Capmas. L’aumento è stato trainato da un rincaro dello 0,4 per cento dei prezzi di alimenti e bevande, in primo luogo frutta (13,3 per cento), olio commestibile e margarina (5,3 per cento), succhi e bevande (2,9 per cento), verdura (1,6 per cento), caffè e tè (1,1 per cento). L'Egitto sta affrontando le ricadute economiche della pandemia di coronavirus che ha paralizzato il turismo, un settore fondamentale per alimentare le riserve in valuta estera. Il primo luglio, l'Egitto ha riaperto ai voli internazionali e le località balneari di Sharm el Sheik e Hurghada hanno ricevuto finora più di 24 voli. (Cae)