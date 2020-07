Aspi: Cancelleri (M5s), governa metta parola fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve intervenire immediatamente mettendo la parola fine. Non possiamo più aspettare. Purtroppo il grido di allarme che abbiamo lanciato in questi 4 mesi è stato poco ascoltato. Mi rassicurano adesso le parole di Conte. Ogni posizione è legittima. Così Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (M5S) poco fa su Rai Radio1 all'interno del programma Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini. "In questo momento la presenza dei Benetton è un grosso problema perché hanno dimostrato di non saper gestire la cosa pubblica. Mi pare che la sentenza della Consulta di ieri lo abbia dimostrato. Serve un commissario di governo ad Aspi e gestione di Anas per i controlli di sicurezza e messa al bando di concessioni che in 2 o 3 anni devono essere assegnate", aggiunge. (segue) (Rin)