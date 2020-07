Aspi: Cancelleri (M5s), governa metta parola fine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un commento sulle parole di Salvini sempre nello stesso programma: "Salvini dice il falso, è proprio la Lega che ritardava, non ha voluto prendere una decisione, non si presentavano mai ai tavoli discussione su Autostrade". Alla domanda: "Se autostrade vi propone di rimanere ma in minoranza? Il viceministro Cancelleri ha risposto: "Unito alla riduzione delle tariffe dei pedaggi e alla delegificazione della concessione, cioè togliamo la legge che assegna la concessione e la riportiamo come tutte le altre concessioni, io credo che se ne possa parlare". Sulla gestione del ponte: "Spero che per l'inaugurazione la decisione venga presa, mi fido delle parole di Conte, se dice che entro questa settimana prenderemo questa decisione non ho motivo di dubitarne". (Rin)