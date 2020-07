Rifiuri: Ama, rimossi frigoriferi con alimenti abbandonati a via del Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati rimossi ieri, con un intervento mirato, i rifiuti ingombranti abbandonati accanto a una postazione di cassonetti in via del Pigneto. Lo comunica Ama in una nota. "A fronte della segnalazione, evidenziata in un video circolato su alcuni social network, Ama ha immediatamente attivato le procedure dedicate predisponendo l’operazione di rimozione dei materiali: un materasso, mobili vari e due frigoriferi. Contestualmente l’episodio è stato segnalato al Nucleo ambiente e decoro della Polizia di Roma Capitale per i dovuti accertamenti", continua l'azienda. "Ancora una volta abbiamo dovuto fare le spese della quotidiana inciviltà di chi deturpa l’ambiente e offende la città – sottolinea nella nota l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis –. Per ristabilire il decoro nella postazione è stato necessario un intervento specifico, complicato ulteriormente dalla presenza di generi alimentari all’interno di uno dei due frigoriferi che abbiamo dovuto rimuovere separatamente prima di portare via i materiali ingombranti. Ripeto ancora una volta che, purtroppo, a pagare il conto di queste bravate dannose per l’ambiente è tutta la collettività visto che, per far fronte a questi fenomeni, Ama è costretta a laboriose e, soprattutto, onerose attività supplementari". (Com)