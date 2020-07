Grecia-Belgio: in corso negoziati per rimuovere Atene da lista “arancione” per viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Atene starebbe conducendo dei negoziati con il Belgio in modo da depennare la Grecia dalla lista “arancione” dei paesi a “più alto rischio per la salute” dei viaggiatori. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sarebbero stati avviate ieri dei colloqui da parte di diplomatici con omologhi belgi mentre per oggi è in programma un secondo round. La Grecia, insieme a Cipro, Danimarca, Regno Unito, Islanda, Portogallo e Spagna sono classificate come “zone arancioni” sul sito web del ministero degli Esteri belga, dove esiste un "alto rischio per la salute" a causa del coronavirus. Per queste aree, le autorità del Belgio sconsigliano “vivamente di viaggiare”. I turisti che tornano da questi paesi, infatti, devono sottoporsi a test e a quarantena obbligatoria al lor rientro.(Gra)