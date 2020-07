Decreto Rilancio: Slc-Cgil, bene il via libera all'emendamento per il sostegno alla filiera libraria e agli autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strade (Sezione traduttori editoriali) e Slc-Cgil salutano con favore l’approvazione in commissione Bilancio dell’emendamento 183.89 al decreto Rilancio, a prima firma Fusacchia, che cita a chiare lettere la filiera del libro e chi lavora prevalentemente in regime di diritto d’autore. Il testo, compreso nel decreto che sarà sottoposto alla fiducia del Parlamento, recita: “Nello stato di previsione del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo è istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore”. L’emendamento si colloca nel dibattito parlamentare avviato dalla Risoluzione unitaria della commissione Cultura della Camera, lo scorso 5 maggio, che cita espressamente i lavoratori in diritto d’autore, cui ha fatto seguito un ordine del giorno al decreto Liquidità approvato il 28 maggio. Strade ringrazia gli onorevoli Alessandro Fusacchia e Flavia Piccoli Nardelli, interlocutori attenti che hanno saputo farsi portavoce delle istanze della filiera del libro e in particolare delle figure autorali – come i traduttori editoriali e gli illustratori – i cui proventi derivano in misura maggioritaria dalla cessione diritti. Un ringraziamento che si estende a tutta la commissione Cultura della Camera. Strade e Slc-Cgil auspicano ora un’equa ripartizione del fondo cultura che vada incontro ai bisogni di chi lavora in diritto d’autore, a cominciare dal sostegno alle traduzioni editoriali verso l’italiano. (Rin)