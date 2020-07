Uruguay: governo chiederà esito negativo di test al coronavirus a stranieri in entrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay chiederà a tutte le persone in entrata nel paese di produrre un test suol coronaviorus eseguito nelle ultime 72 ore, con esito negativo, e di sottoporsi a quarantena. Il decreto, ha spiegato il ministro della Difesa, Javier Garcia, verrà firmato "a breve" e autorizzerà il paese a controlli "in tutta la zona di frontiera, sia quale sia il paese di ingresso". Inoltre gli stranieri che si fermeranno in Uruguay per oltre sette giorni si dovranno sottoporre a un secondo controllo. "Il decreto entra in vigore immediatamente dopo la firma del presidente Luis Lacalle Pou. La posizione del governo è quella di tenere la guardia alta, affinare i dettagli quando vediamo cose da migliorare o riteniamo di dover esigere cose nuove", ha detto Garcia. "I risultati che stiamo avendo sin qui ci incoraggiano a continuare il lavoro", ha aggiunto il ministro. A tutto l'8 luglio il paese sudamericano ha censito 974 casi di contagio e 29 morti. (segue) (Abu)