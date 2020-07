Uruguay: governo chiederà esito negativo di test al coronavirus a stranieri in entrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Jorge Larranaga ha da parte sua avvertito che la polizia sarà "molto rigorosa" nel chiedere la documentazione a chiunque chieda di entrare nel paese, per il rispetto del protocollo sanitario vigente. Gli stranieri, ha precisato, dovranno esibire il risultato del test al momento di ingresso e, in caso contrario, non potranno entrare. Il paese è ancora "in una situazione di emergenza sanitaria e dobbiamo fare il massimo sforzo per preservare i risultati che abbiamo raggiunto", ha sottolineato il ministro. "Se non siamo risoluti e non ci mettiamo in posizione di vantaggio corriamo il rischio di fare passi indietro, e non è quello che vogliamo", ha aggiunto Larranaga citato da una nota della presidenza. (Abu)