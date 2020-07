Nigeria: coronavirus, superati i 30 mila casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria sono stati superati i 30 mila casi di contagio da coronavirus. Lo ha confermato il Centro di controllo delle malattie del paese (Ncdc), spiegando sul suo sito web che nel paese sono registrati ad oggi 30.249 episodi di infezione, di cui 684 decessi. Rispetto alle ultime 24 ore, sul territorio sono stati confermati 460 nuovi casi. Il paese è alle prese con la progressiva riapertura delle attività interrotte a fine marzo nel rispetto del protocollo sanitario anti Covid-19. Il governo ha disposto di recente la riapertura dei voli nazionali ed internazionali, con la ripresa delle attività dei terminal di Abuja e Lagos l’8 luglio e di quelli minori l’11 ed il 15 del mese. L’impatto della pandemia ha tuttavia evidenziato le difficoltà sistemiche, in particolare dal punto di vista sanitario come osservato nel suo ultimo rapporto dalla Banca africana di Sviluppo (Afdb). La pandemia - si legge - “ha messo in crisi un sistema che non era pronto a sopportare un simile shock” e la cui inadeguatezza “si riflette soprattutto nella bassa capacità nazionale di test, stimata in 1.500 persone al giorno per una popolazione di circa 200 milioni”. Secondo il Global Health Security Index 2019, inoltre, circa l’80 per cento delle strutture sanitarie nigeriane presenta diverse disfunzioni operative.(Res)