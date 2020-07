Terremoti: Ingv, effettuato con successo primo test su "semaforo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compito dell'Ingv nello studio è stato quello di ricostruire, nelle fasi iniziali dell'analisi della sequenza, le possibili sorgenti sismogenetiche dei due eventi principali: il terremoto di magnitudo 6.4 del 4 luglio 2019 e il successivo mainshock, ovvero l'evento sismico principale, di magnitudo 7.1 del 6 luglio 2019. "Abbiamo analizzato la relazione tra distribuzione sul territorio e magnitudo dei terremoti, conosciuta come Gutenberg-Richter, la cui pendenza fornisce un parametro noto in sismologia come b-value, e le sue variazioni spazio-temporali sul piano di faglia", spiega Gianfranco Vannucci, ricercatore Ingv che ha collaborato allo studio. "Una diminuzione del b-value dopo un terremoto di magnitudo superiore a 6 corrisponde ad un'allerta che varia da 'arancio' a 'rosso'". Nella riproduzione delle condizioni real-time "abbiamo ricostruito il piano di faglia del terremoto di magnitudo 6.4 dopo le prime 24 ore", prosegue Vannucci, "e poi utilizzato i dati preliminari per iniziare a valutare le variazioni temporali del b-value. Stesso procedimento dopo l'evento di magnitudo 7.1. Il modello ha identificato con successo le due scosse: la prima come foreshock (allerta rossa), la seconda come mainshock (allerta verde)". (segue) (Com)