Corea del Sud: governo pronto a investire 4,2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo

- La Corea del Sud intende investire 5mila miliardi di won (circa 4,2 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo nei settori produttivi individuati come nuovi motori di crescita economica, inclusi i semiconduttori, la biotecnologia e l’elettromobilità. Lo ha annunciato oggi, 8 luglio, il ministero del Commercio sudcoreano. Il ministero dell’Industria ha già aumentato una lista di materiali, componenti e macchinari strategici per ridurre la dipendenza del paese dalle esportazioni del Giappone e far fronte ai danni alle catene di fornitura causati dalla pandemia di coronavirus. La lista, realizzata nel contesto delle ostilità commerciali tra Tokyo e Seul includeva elencava inizialmente un centinaio di voci, ma ora ne include 338. Il governo sudcoreano intende stanziare i 5mila miliardi di won entro il 2022, per alimentare lo sviluppo di nuove tecnologie da mutare in motori per la crescita economica. (segue) (Git)