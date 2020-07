Cina-Usa: ministro Esteri Wang, politica statunitense guidata da "paranoia maccartista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica adottata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina si basa su giudizi strategici privi di prove concrete ed è piena di isteria e paranoie maccartiste. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un evento organizzato da un think tank e forum sulle relazioni Cina-Usa, cui è intervenuto anche l'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger. Wang ha affermato che la Cina è disposta a riprendere in qualsiasi momento i meccanismi di dialogo a tutti i livelli con gli Stati Uniti e ha proposto che i due paesi raggruppino le questioni in sospeso in tre elenchi - cooperazione, dialogo e differenze - con gruppi di riflessione che assumono la guida per ciascuna questione. "Finché entrambe le parti avranno la volontà positiva di migliorare e far crescere questa relazione, troveremo il modo di allontanare questa relazione dalle difficoltà e riportarla sulla strada giusta", ha affermato Wang. "L'irragionevole sospetto degli Stati Uniti nei confronti della Cina ha raggiunto il punto in cui confonde il riflesso di un arco per un serpente e vede ogni albero come un soldato nemico", ha detto Wang. "Sembra che ogni investimento cinese abbia uno scopo politico, ogni studente che studia all'estero abbia un background di spionaggio e ogni iniziativa cooperativa sia mossa da un secondo fine". (segue) (Cip)