Cina-Usa: ministro Esteri Wang, politica statunitense guidata da "paranoia maccartista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle relazioni Cina-Stati Uniti non riguarda solo gli interessi del popolo cinese e statunitense, ma[ cruciale anche per il futuro del mondo e dell'umanità, ha sottolineato il ministro. "Speriamo che gli Stati Uniti possano maturare una comprensione più obiettiva della Cina e formulare una politica cinese più razionale e pragmatica", ha detto Wang. "La Cina è impegnata nel percorso del socialismo con caratteristiche cinesi. È un percorso adatto alle condizioni nazionali della Cina e una scelta fatta dal popolo cinese". È stato dimostrato che il percorso ha aiutato il paese di 1,4 miliardi di persone a scrollarsi di dosso la povertà e l'arretratezza, ha sostenuto Wang. "Nessuna forza ha il diritto di negare la legittimità del percorso scelto da altri paesi, e nessun paese cambierà il suo sistema in base alle preferenze degli altri. Il giudizio se un sistema o un percorso siano giusti o sbagliati dovrebbe essere affidato al popolo di quel paese", ha aggiunto il ministro, secondo cui la Cina non copierà il modello di altri paesi né esporterà il "modello cinese". "La Cina e gli Stati Uniti non dovrebbero cercare di cambiarsi a vicenda, ma dovrebbero esplorare insieme modi per una convivenza pacifica. La Cina non diventerà e non potrà diventare un'altra America". (Cip)